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  4. Экс-тренер Шахтера отреагировал на слухи о Барселоне и других топ-клубах
Англия
17 февраля 2024, 19:02 |
480
0

Экс-тренер Шахтера отреагировал на слухи о Барселоне и других топ-клубах

Роберто Де Дзерби не планирует в ближайшее время куда-то «срываться»

17 февраля 2024, 19:02 |
480
0
Экс-тренер Шахтера отреагировал на слухи о Барселоне и других топ-клубах
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

44-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет английский «Брайтон», отреагировал на информацию в СМИ о большом интересе к его назначению в топовые клубы, включая «Барселону»:

Когда я слышу, что мной интересуются большие команды, для меня это большая честь. Я горжусь, но я ежедневно сосредоточен на своей нынешней работе.

О своем будущем я буду говорить с владельцами и клубом, потому что хочу бороться как можно лучше. Я хочу иметь четкий план, для меня не проблема пойти работать в большой клуб. В своей карьере я хочу побороться за победу в АПЛ, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов. Но сейчас не время, когда нужно куда-то срываться.

Я люблю свою родину, люблю Италию, люблю итальянский футбол. Я не знаю, наверное, одна из моих целей – вернуться к работе в своей стране, но я не знаю, когда наступит время. Я чувствую себя очень счастливым в Премьер-лиге и должен сказать спасибо Брайтону, лиге, всем тренерам и людям. Проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь на своем месте», – сказал Де Дзерби.

Роберто известен украинским болельщикам благодаря тому, что он возглавлял донецкий «Шахтер» с 2021 по 2022 год.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Барселона назначение тренера Шахтер Донецк
Источник Football-Italia
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