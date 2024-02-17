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  4. Барса нашла наставника, который заменит Хави. Он раньше тренировал клуб УПЛ
Испания
17 февраля 2024, 17:44 |
1282
0

Барса нашла наставника, который заменит Хави. Он раньше тренировал клуб УПЛ

Роберто Де Дзерби летом может перебраться в испанский гранд

17 февраля 2024, 17:44 |
1282
0
Барса нашла наставника, который заменит Хави. Он раньше тренировал клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации испанского издания AS, руководство «Барселоны» выбрало экс-тренера «Шахтера» и нынешнего наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби преемником Хави. Сообщается, что каталонскому клубу импонирует игровой стиль итальянского коуча и его умение работать с молодыми игроками.

Руководство «Барселоны» уже провело переговоры с представителями Де Дзерби, которые проявили взаимный интерес. Проблемой для «сине-гранатовых» может стать то, что у итальянца контракт с «Брайтоном» действует до 2026 года и каталонцам придется заплатить «чайкам» сумму отступных за тренера – 10 миллионов евро.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Ла Лига назначение тренера чемпионат Испании по футболу Барселона Хави
Источник AS
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