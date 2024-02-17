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Италия
17 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 19:57
291
0

У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии

«Наполи» разошелся миром с «Дженоа»

17 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 19:57
291
0
У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Наполи» и «Дженоа». Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счетом 1:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 75-й минуте. За свое выступление Малиновский получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан звездный вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, получивший от WhoScored 8.4 балла.

Оценки матча Наполи – Дженоа от WhoScored

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Руслан Малиновский WhoScored Хвича Кварацхелия Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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