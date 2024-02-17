У кого 8.4? Известна оценка Малиновского за матч против чемпиона Италии

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Наполи» и «Дженоа». Игра прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счетом 1:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 75-й минуте. За свое выступление Малиновский получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан звездный вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, получивший от WhoScored 8.4 балла.

Оценки матча Наполи – Дженоа от WhoScored