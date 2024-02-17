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17 февраля 2024, 18:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:17
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2

ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне

Роман отличился за «Омонию» в матче 26-го тура чемпионата Кипра против «Отеллоса Атиноу»

17 февраля 2024, 18:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 18:17
417
2
ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне
ФК Омония. Роман Безус

17 февраля проходит матч 26-го тура чемпионата Кипра по футболу между командами «Омония» и «Отеллос Атиноу».

Счет в поединке на 63-й минуте открыл украинский полузащитник Роман Безус.

Украинец пошел на перехват, поборолся за мяч и удивительным образом все-таки сумел точно пробить и поразить ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне

Для Безуса это 12-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. В чемпионате Кипра у него 6 забитых мячей и 6 ассистов.

Интересно, что совсем недавно украинский журналист Игорь Цыганык удивился, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает Безуса в расположение национальной команды.

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Роман Безус видео голов и обзор чемпионат Кипра по футболу Омония
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
на замену можно
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Cherevik22
Однозначно потрібно викликати!
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