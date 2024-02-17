ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне
Роман отличился за «Омонию» в матче 26-го тура чемпионата Кипра против «Отеллоса Атиноу»
17 февраля проходит матч 26-го тура чемпионата Кипра по футболу между командами «Омония» и «Отеллос Атиноу».
Счет в поединке на 63-й минуте открыл украинский полузащитник Роман Безус.
Украинец пошел на перехват, поборолся за мяч и удивительным образом все-таки сумел точно пробить и поразить ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне
Для Безуса это 12-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. В чемпионате Кипра у него 6 забитых мячей и 6 ассистов.
Интересно, что совсем недавно украинский журналист Игорь Цыганык удивился, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает Безуса в расположение национальной команды.
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