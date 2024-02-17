17 февраля проходит матч 26-го тура чемпионата Кипра по футболу между командами «Омония» и «Отеллос Атиноу».

Счет в поединке на 63-й минуте открыл украинский полузащитник Роман Безус.

Украинец пошел на перехват, поборолся за мяч и удивительным образом все-таки сумел точно пробить и поразить ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Реброву на заметку? Безус оформил удивительный 12-й гол в сезоне

Для Безуса это 12-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. В чемпионате Кипра у него 6 забитых мячей и 6 ассистов.

Интересно, что совсем недавно украинский журналист Игорь Цыганык удивился, почему главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает Безуса в расположение национальной команды.