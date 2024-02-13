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Сборная УКРАИНЫ
13 февраля 2024, 10:43 | Обновлено 13 февраля 2024, 11:14
3055
14

Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова экс-игрока Динамо в сборную

Журналист считает, что Безус заслужил играть за украинскую сборную

13 февраля 2024, 10:43 | Обновлено 13 февраля 2024, 11:14
3055
14
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова экс-игрока Динамо в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о невызове некоторых игроков в сборную Украины.

«Почему Безуса игнорируют в сборной? У меня очень много вопросов, как вызываются футболисты в национальную команду. Я понимаю, что Роман возрастной игрок, но он может принести результат, Степаненко, например, вызывают.

Не понимаю, почему Бабенко не вызывают также, к тому же он играет на позиции, которая проблемная для сборной. Опытных игроков нужно вызвать, ведь они приносят результат», – рассказал журналист.

Ранее главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25.

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Игорь Цыганык Сергей Ребров сборная Украины по футболу Роман Безус Омония Руслан Бабенко Днепр-1
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 14
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Gargantua
Циганик дурачок. Безус ходит пешком. На высоком уровне так уже давно не играют.
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+1
Виктор Войцеховский
Не бредь. Из чемпа Кипра еще вызывать будут. 33,5 года. Еще и игрока, который был посредственностью даже на пике.
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+1
FunnyCat_____
А у меня например очень много вопросов к Цыганыку, норм ему за подачки от Суркиса оправдывать вредоносную для клуба трансферную политику ДК, а точнее ее полное отсутствие ?
Что там, этот «журналист» уже рассказывал как СаШо доволен Биловаром и Поповым и отказывается от топовых защитников которых предлагает купить Суркис?
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0
Vitaly Kozak
Навіть у найкращі часи, коли Безус видавав феєричні матчі у Бельгії, його чомусь до збірної не викликали. Тут на ресурсі не раз про це писалось свого часу. Пригадую - після багатьох дописів спеціалістів, вболівальників його одного разу навіть до збірної  викликали, але на полі ні хвилини не дали. До речі вдала гра Яремчука у Генті була в основному за рахунок старань трудяги Безуса трохи нижче під ним на полі. Це був тоді півзахисник, який і нападаючим дуже добре підсобляв, і сам міг на вістрі зіграти, забити, і у захисті відпрацьовував непогано. 
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0
potemkin78
у нас проблема с центральными полузащитниками?
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0
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cooperchack
Шлёндра коломойского 
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-1
Alexander Киев
журналіст Ігор Циганик   журнашлюшка, так і пишіть, а не журналіст
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-1
Андрій
Цыганык дырка коломойского.
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-2
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