Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова экс-игрока Динамо в сборную

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о невызове некоторых игроков в сборную Украины.

«Почему Безуса игнорируют в сборной? У меня очень много вопросов, как вызываются футболисты в национальную команду. Я понимаю, что Роман возрастной игрок, но он может принести результат, Степаненко, например, вызывают.

Не понимаю, почему Бабенко не вызывают также, к тому же он играет на позиции, которая проблемная для сборной. Опытных игроков нужно вызвать, ведь они приносят результат», – рассказал журналист.

Ранее главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25.