Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова экс-игрока Динамо в сборную
Журналист считает, что Безус заслужил играть за украинскую сборную
Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о невызове некоторых игроков в сборную Украины.
«Почему Безуса игнорируют в сборной? У меня очень много вопросов, как вызываются футболисты в национальную команду. Я понимаю, что Роман возрастной игрок, но он может принести результат, Степаненко, например, вызывают.
Не понимаю, почему Бабенко не вызывают также, к тому же он играет на позиции, которая проблемная для сборной. Опытных игроков нужно вызвать, ведь они приносят результат», – рассказал журналист.
Ранее главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25.
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