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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 21:23 |
1745
0

РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»

Коуч сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

08 февраля 2024, 21:23 |
1745
0
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2024/25, согласно которым сине-желтая команда будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией:

«На самом деле, я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет трудная борьба в нашей группе.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Но я считаю, что Лига наций – важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас каждая сборная проводит более ответственные поединки.

Будет ли на кону стоять возвращение в Лигу А? Да.

Что касается участия в Конгрессе УЕФА, то я там был тренером национальной сборной. Я поддержал Андрея Шевченко. Мне понравился Конгресс, все прошло так, как было запланировано.

Что касается работы украинских команд на зимних сборах, то мне было интересно, как для вице-президента УАФ, посмотреть на все коллективы, насколько у меня хватало времени. Я просматривал не только кандидатов в сборную, но и подготовку всех команд. Важно, чтобы мы хорошо провели вторую часть чемпионата Украины. Поэтому я туда ездил не только как тренер сборной».

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Источник Sport.ua
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