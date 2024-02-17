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  4. ФОТО. Звезду Ливерпуля уносили на носилках в матче АПЛ. Что произошло?
Англия
17 февраля 2024, 18:36 |
1973
0

ФОТО. Звезду Ливерпуля уносили на носилках в матче АПЛ. Что произошло?

Диогу Жота получил травму в поединке 25-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда»

17 февраля 2024, 18:36 |
1973
0
ФОТО. Звезду Ливерпуля уносили на носилках в матче АПЛ. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «скаузеров».

На 40-й минуте звездный португальский форвард гостей Диогу Жота получил неприятную травму и был заменен на 44-й.

Капитан «Брентфорда» Кристиан Нергор влетел коленом в Жоту. Диогу оказался на газоне, медики «Ливерпуля» после небольшой консультации около игрока приняли решение просить о замене.

Сам Жота не сумел покинуть поле, поэтому пришлось выносить его на носилках.

Вместо Диогу на поле появился Мохамед Салах, который на 55-й отдал ассист, а на 68-й забил гол.

ФОТО. Звезду Ливерпуля уносили на носилках в матче АПЛ. Что произошло?

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Источник Sport.ua
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