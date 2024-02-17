Сложная дорога назад. Багаж клубов УПЛ снова потерян при перелете из Турции
Проблемы получили Днепр-1, Александрия, Колос и Ворскла
В январе произошла история с исчезновением большой части багажа четырех украинских клубов (Днепр-1, ЛНЗ, Заря, Оболонь), летевших из Кишинева в Анталию рейсом авиакомпании Pegasus Airlines.
Сейчас, при возвращении обратно из Турции, аналогичным образом от действий этой авиакомпании пострадали еще четыре команды УПЛ, сообщает ТаТоТаке.
🔹 Днепр-1 недосчитался двух сумок с личными вещами, а также части инвентаря.
🔹 Александрия потеряла 8 чемоданов. При этом менеджеры клуба предусмотрительно отправили примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину автобусом.
🔹 Колос остался почти без половины багажа.
🔹 Ворскла понесла самые тяжелые потери. На багажной стойке свои вещи обнаружило всего несколько членов делегации полтавского клуба. Остальные остались в Турции.
Менеджеры Днепра-1 и Александрии договорились о том, что потерянный багаж будет загружен в понедельник, 19 февраля, в рейс, которым будут возвращаться в Украину клубы ЛНЗ и Заря.
А вот Колосу и Ворскле, возможно, придется ждать до среды, 21 февраля. Для них это неприятная ситуация, ведь полтавская команда уже 26 февраля будет играть в Житомире против Зари.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»
Поединок состоится 17 февраля в 14:30 по Киеву