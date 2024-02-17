Сложная дорога назад. Багаж клубов УПЛ снова потерян при перелете из Турции

В январе произошла история с исчезновением большой части багажа четырех украинских клубов (Днепр-1, ЛНЗ, Заря, Оболонь), летевших из Кишинева в Анталию рейсом авиакомпании Pegasus Airlines.

Сейчас, при возвращении обратно из Турции, аналогичным образом от действий этой авиакомпании пострадали еще четыре команды УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

🔹 Днепр-1 недосчитался двух сумок с личными вещами, а также части инвентаря.

🔹 Александрия потеряла 8 чемоданов. При этом менеджеры клуба предусмотрительно отправили примерно треть багажа (инвентарь, медицинскую аппаратуру, технику) из Белека в Украину автобусом.

🔹 Колос остался почти без половины багажа.

🔹 Ворскла понесла самые тяжелые потери. На багажной стойке свои вещи обнаружило всего несколько членов делегации полтавского клуба. Остальные остались в Турции.

Менеджеры Днепра-1 и Александрии договорились о том, что потерянный багаж будет загружен в понедельник, 19 февраля, в рейс, которым будут возвращаться в Украину клубы ЛНЗ и Заря.

А вот Колосу и Ворскле, возможно, придется ждать до среды, 21 февраля. Для них это неприятная ситуация, ведь полтавская команда уже 26 февраля будет играть в Житомире против Зари.