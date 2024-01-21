Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов

Вчера, 20 января, утром четыре команды Украинской Премьер-лиги вылетели на сборы из Кишинева в Анталию рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь прибыли в Турцию. Но, как выяснилось, после посадки они недосчитались примерно 55 чемоданов.

Больше всего пострадал ЛНЗ. В пассиве черкасского клуба – около половины всего пропавшего багажа. Весь медицинский и тренировочный инвентарь (включая обувь игроков) приземлился вместе с командой.

Однако в Кишиневе остались личные вещи большого количества игроков четырех клубов.

Основная вина возлагается на сотрудников главного аэропорта Молдовы. Менеджеры клубов делают все, чтобы пропавший багаж прилетел в Турцию максимум до вторника-среды.