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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 21:27 | Обновлено 21 января 2024, 21:42
284
0

Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов

Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь прибыли в Турцию без части багажа

21 января 2024, 21:27 | Обновлено 21 января 2024, 21:42
284
0
Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов
ФК ЛНЗ Черкассы

Вчера, 20 января, утром четыре команды Украинской Премьер-лиги вылетели на сборы из Кишинева в Анталию рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь прибыли в Турцию. Но, как выяснилось, после посадки они недосчитались примерно 55 чемоданов.

Больше всего пострадал ЛНЗ. В пассиве черкасского клуба – около половины всего пропавшего багажа. Весь медицинский и тренировочный инвентарь (включая обувь игроков) приземлился вместе с командой.

Однако в Кишиневе остались личные вещи большого количества игроков четырех клубов.

Основная вина возлагается на сотрудников главного аэропорта Молдовы. Менеджеры клубов делают все, чтобы пропавший багаж прилетел в Турцию максимум до вторника-среды.

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учебно-тренировочные сборы Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Заря Луганск Оболонь Киев перелет ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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