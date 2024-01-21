Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов
Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь прибыли в Турцию без части багажа
Вчера, 20 января, утром четыре команды Украинской Премьер-лиги вылетели на сборы из Кишинева в Анталию рейсом турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
Днепр-1, ЛНЗ, Заря и Оболонь прибыли в Турцию. Но, как выяснилось, после посадки они недосчитались примерно 55 чемоданов.
Больше всего пострадал ЛНЗ. В пассиве черкасского клуба – около половины всего пропавшего багажа. Весь медицинский и тренировочный инвентарь (включая обувь игроков) приземлился вместе с командой.
Однако в Кишиневе остались личные вещи большого количества игроков четырех клубов.
Основная вина возлагается на сотрудников главного аэропорта Молдовы. Менеджеры клубов делают все, чтобы пропавший багаж прилетел в Турцию максимум до вторника-среды.
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