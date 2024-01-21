ВИДЕО. Днепр-1 прибыл на сборы в Турцию и провел первую тренировку

По прибытии на место проведения тренировочных сборов в Турции игроки «Днепра-1» провели первую тренировку. Она состояла из двух частей. Сначала футболисты занимались в зале на тренажерах, поскольку после дороги тренерский штаб решил дать уменьшенную нагрузку.

После этого команда отправилась на вторую часть. Юрий Максимов запланировал набирать физические кондиции бегом на песке, поэтому «спортклубовцы» отправились на пляж. Добирались туда несколько экзотическим способом – на катере.

Непосредственно перед началом бега Юрий Максимов вручил Александру Пихаленку награду – полузащитника признали лучшим игроком команды в 2023 году, поэтому он получил символическую футболку.

А уже после этого футболисты выполняли беговые упражнения.

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