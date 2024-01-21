Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Днепр-1 прибыл на сборы в Турцию и провел первую тренировку
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 06:01 | Обновлено 21 января 2024, 06:28
50
0

ВИДЕО. Днепр-1 прибыл на сборы в Турцию и провел первую тренировку

Днепровская команда готовится к возобновлению чемпионата

21 января 2024, 06:01 | Обновлено 21 января 2024, 06:28
50
0
ВИДЕО. Днепр-1 прибыл на сборы в Турцию и провел первую тренировку
СК Днепр-1

По прибытии на место проведения тренировочных сборов в Турции игроки «Днепра-1» провели первую тренировку. Она состояла из двух частей. Сначала футболисты занимались в зале на тренажерах, поскольку после дороги тренерский штаб решил дать уменьшенную нагрузку.

После этого команда отправилась на вторую часть. Юрий Максимов запланировал набирать физические кондиции бегом на песке, поэтому «спортклубовцы» отправились на пляж. Добирались туда несколько экзотическим способом – на катере.

Непосредственно перед началом бега Юрий Максимов вручил Александру Пихаленку награду – полузащитника признали лучшим игроком команды в 2023 году, поэтому он получил символическую футболку.

А уже после этого футболисты выполняли беговые упражнения.

По теме:
Вингер Динамо рассказал, чем Шовковский лучше Луческу
Карпаты проведут сбор в Испании. Клуб нашел основание для выезда из страны
Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово
Днепр-1 учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21 января 2024, 03:30 12
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора

СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Футбол | 20.01.2024, 11:58
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
Футбол | 20.01.2024, 23:57
Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
Рома победила в дебютном матче Де Росси, Милан вырвал 3 очка в Удинезе
ВИДЕО. Скандал в Италии. Матч Милана был прерван из-за расистских выкриков
Футбол | 20.01.2024, 23:02
ВИДЕО. Скандал в Италии. Матч Милана был прерван из-за расистских выкриков
ВИДЕО. Скандал в Италии. Матч Милана был прерван из-за расистских выкриков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 76
Теннис
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
20.01.2024, 00:04 48
Футбол
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 3
Футбол
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 345
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 57
Теннис
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем