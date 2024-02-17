Выбрал окончательно Лунина? Анчелотти удивил на пресс-конференции

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе Кампо де Вальекас. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впервые за долгое время удивил, не затронув вопрос вратарей. Обычно Карло говорит об Андрее Лунине и Кепе Аррисабалаге, и называет имя стартового вратаря на следующий матч.

Вместо этого наставник «Реала» ответил на вопрос о звездном нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, который летом может пополнить состав «королевского клуба».

«Мбаппе? Мы здесь, чтобы говорить о завтрашнем матче. Хотел бы я его тренировать? Я хотел бы завершить этот сезон и выиграть титулы. Для этого мы работаем. До следующего сезона осталось еще достаточно много времени», – сказал Анчелотти.

Ранее стало известно, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.