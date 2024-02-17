Игорь ГОРБАЧ: «Первый круг для Зари был провальным»

Нападающий луганской «Зари» Игорь Горбач рассказал о подготовке команды ко второй части сезона АПЛ и целях, которые стоят перед коллективом на весенний отрезок:

«Первый круг был провальным, но сейчас мы не говорим о том, что произошло. Постараемся исправить ситуацию.

Все хотят выложиться на полную. Думаю, что второй круг для «Зари» будет совсем другим. У нас очень хороший коллектив, поэтому мы новичков хорошо приняли. Чувствуют себя комфортно, интегрируются в состав. В коллективе к ним хорошо относятся».

Сегодня, 17 февраля у «Зари» запланирован спарринг с «Валмиерой».