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Англия
17 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:33
487
0

Ярмолюк сыграет? Стали известны составы на матч АПЛ Брентфорд – Ливерпуль

Команды сыграют в 25-м туре АПЛ

17 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:33
487
0
Ярмолюк сыграет? Стали известны составы на матч АПЛ Брентфорд – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 17 февраля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 25-го тура АПЛ примет «Ливерпуль». Начало поединка – в 14:30 по Киеву.

Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.

Составы команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Ми, Айер, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Регилон, Янельт, Рёрслев, Мопе, Тоуни

«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Лейк, Конате, Робертсон, Бредли, Эндо, МакАллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес

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Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига Ливерпуль Брентфорд стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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