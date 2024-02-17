Ярмолюк сыграет? Стали известны составы на матч АПЛ Брентфорд – Ливерпуль

Сегодня, 17 февраля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 25-го тура АПЛ примет «Ливерпуль». Начало поединка – в 14:30 по Киеву.

Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.

Составы команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Ми, Айер, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Регилон, Янельт, Рёрслев, Мопе, Тоуни

«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Лейк, Конате, Робертсон, Бредли, Эндо, МакАллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес