Англия17 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:33
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Ярмолюк сыграет? Стали известны составы на матч АПЛ Брентфорд – Ливерпуль
Команды сыграют в 25-м туре АПЛ
17 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 17 февраля 2024, 14:33
487
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Сегодня, 17 февраля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 25-го тура АПЛ примет «Ливерпуль». Начало поединка – в 14:30 по Киеву.
Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» на матч.
Составы команд:
«Брентфорд»: Флеккен, Ми, Айер, Коллинс, Норгорд, Йенсен, Регилон, Янельт, Рёрслев, Мопе, Тоуни
«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Лейк, Конате, Робертсон, Бредли, Эндо, МакАллистер, Джонс, Диас, Жота, Нуньес
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