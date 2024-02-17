Испанский журналист: Мбаппе уже подписал контракт с Реалом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал предварительный контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Он уже сейчас имеет право подписывать предварительный контракт с другим клубом.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего французского форварда 31 гол и 7 ассистов в 30 матчах за чемпионов Франции во всех турнирах.