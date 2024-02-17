Испанский журналист: Мбаппе уже подписал контракт с Реалом
Форвард покинет «ПСЖ» в конце сезона
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал предварительный контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.
Напомним, контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Он уже сейчас имеет право подписывать предварительный контракт с другим клубом.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего французского форварда 31 гол и 7 ассистов в 30 матчах за чемпионов Франции во всех турнирах.
Insisto: Kylian Mbappé ha firmado por el Real Madrid. Ya es un asunto del pasado. Ya no hay vuelta atrás. pic.twitter.com/r9k32CnBDL— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 16, 2024
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