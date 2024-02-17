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Испания
17 февраля 2024, 12:03 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:04
162
2

Испанский журналист: Мбаппе уже подписал контракт с Реалом

Форвард покинет «ПСЖ» в конце сезона

17 февраля 2024, 12:03 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:04
162
2
Испанский журналист: Мбаппе уже подписал контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал предварительный контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Он уже сейчас имеет право подписывать предварительный контракт с другим клубом.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе принял окончательное решение покинуть «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего французского форварда 31 гол и 7 ассистов в 30 матчах за чемпионов Франции во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид свободный агент
Источник Twitter
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Sheva19
Барселоне и всем остальным придетьса бороться за место в ЛЧ только 
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