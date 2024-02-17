Сломал ребра, но мог погибнуть. Директор Полесья Денисов попал в ДТП

Директор житомирского «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов сообщил, что неделю назад попал в серьезное ДТП, которое едва не стоило ему жизни.

«Неделю назад я впервые в жизни попал в ДТП. И сразу в слишком тяжелое. Я не знаю, когда и кому такой сценарий предлагают впервые, но учитывая то, как выглядит после столкновения машина, понимаю, что были и те, кому такой сценарий предлагали впервые и в последний раз.

Это случилось на серпантине в Карпатах. Не самый свежий Ниссан с дедом, который спешил по немедленным бизнес-делам в Мукачево, вылетел из-за фуры на мою полосу. Спрятаться за фуру он уже не успел. Ударился о хвост грузовика и тот по инерции подбросил машину в мою сторону…

Такой интересный момент. Мысль-молния – это точно происходит со мной? Возможно, кто-то такое пережил. Слава Богу, я пережил.

Факт сломанных ребер – наименьшее из того, что могло произойти в случае, если бы я не успел выкрутить руль, избегая лобового столкновения. Удар пришелся в мою сторону. А дальше как повтор гола в качестве суперслоу, какие-то местные малолетние пастухи пытаются открыть раздавленные двери машины, руки в крови от разбитого стекла, парашютом маячит в окне отработанный airbag, какие-то люди собираются вокруг. Запомнил, как кто-то, стоя возле машины, спрашивает у другого – бл*, он жив, или все?

А ты смотришь на всех, оглядываясь на ноги, руки, не понимая, или ты не чувствуешь боли, потому что тебе уже все, или все же ты вышел из худшего только с тем, что трудно дышать, потому что очень болит где-то в области ребер.

Может, тот дед на Ниссане был неслучайно на встречной полосе. С дедом и его бабкой, кстати, все хорошо. На всякий случай говорю. Живы.

Но я хочу пожелать каждому из вас чувствовать приоритеты и баланс. Жизнь – это всегда про успех и амбициозность. Но самое главное – жизнь это про любовь, когда вы ради кого-то и тот, кого вы любите, так же за вас до конца. Всем здоровья", – поделился функционер на своей странице в Facebook.