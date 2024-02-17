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  4. Сыграет ли Мудрик против Ман Сити? В Англии спрогнозировали состав Челси
Англия
17 февраля 2024, 10:55 |
638
4

Сыграет ли Мудрик против Ман Сити? В Англии спрогнозировали состав Челси

Центральный матч тура АПЛ начнется в 19:30

17 февраля 2024, 10:55 |
638
4
Сыграет ли Мудрик против Ман Сити? В Англии спрогнозировали состав Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Британское издание Standard спрогнозировало, что украинский вингер «синих» Михаил Мудрик останется на скамье для запасных на этот матч. Ожидается, что главный тренер «Челси» выпустит в нападении команды Палмера, Джексона и Стерлинга, а Мудрик снова будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В последний раз Мудрик выходил в основе «Челси» в АПЛ еще 27 декабря в матче 19-го тура против «Кристалл Пелес» (2:1).

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о Михаиле Мудрике.

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Источник Evening Standard
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Комментарии 4
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Андрій Шевченко
Та який пудрик ? Сіті звичайно грали на тижні в ЛЧ, але якщо випустити пудрика, то челсі будуть згвалтовані , як якісь шлюхтарі немиті 7:0
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+3
Boodya 1209
Я не думаю, що Мудрик вийде сьогодні, він програв конкуренцію всім, кому можна, а ентузіазму від нього й не видно
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+2
Sheva19
Там на Ман Сити вообще можно не выходить трешку точно пропустят 
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0
McLay
Це великий секрет!😎😁
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0
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