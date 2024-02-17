Сыграет ли Мудрик против Ман Сити? В Англии спрогнозировали состав Челси

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Британское издание Standard спрогнозировало, что украинский вингер «синих» Михаил Мудрик останется на скамье для запасных на этот матч. Ожидается, что главный тренер «Челси» выпустит в нападении команды Палмера, Джексона и Стерлинга, а Мудрик снова будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В последний раз Мудрик выходил в основе «Челси» в АПЛ еще 27 декабря в матче 19-го тура против «Кристалл Пелес» (2:1).

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о Михаиле Мудрике.