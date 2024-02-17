Барселона намерена продлить контракт с ключевым защитником
Рональд Араухо получит повышение в зарплате
«Барселона» планирует продлить контракт с основным защитником команды Рональдом Араухо. Об этом сообщают испанские СМИ.
Спортивный директор «Барселоны» Деку уже провел встречу с представителями Араухо, со стороны 24-летнего уругвайца также есть желание продолжить сотрудничество с каталонцами.
Нынешнее соглашение Ураухо рассчитано до лета 2026 года, новый контракт будет действовать до 2029 или 2030 года. Защитник получит повышение в зарплаты. Сейчас он зарабатывает 10 миллионов евро до уплаты налогов.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова продать Араухо за 100 миллионов евро.
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