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  4. Барселона готова продать основного защитника за 100 млн евро
Испания
03 февраля 2024, 13:29 |
899
0

Барселона готова продать основного защитника за 100 млн евро

В услугах Араухо заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Юнайтед»

03 февраля 2024, 13:29 |
899
0
Барселона готова продать основного защитника за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Ближайшим летом в каталонской «Барселоне» ожидается кадровая революция, призванная улучшить финансовую ситуацию. По информации Sport.es, одним из игроков, с которым каталонцы готовы расстаться ради достижения экономического баланса, является центральный защитник Рональд Араухо.

Правда, 24-летнего уругвайца отпустят лишь при условии, если за него заплатят прописанную в контракте клаусулу в 100 миллионов евро.

Отмечается, что игроком уже интересовались мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». При этом сам футболист не против остаться в столице Каталонии, но при этом «блау-гранас» не смогут соперничать в вопросе зарплаты, которую предлагают другие клубы.

Добавим, что в нынешнем сезоне Араухо провел за каталонцев 24 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.

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Рональд Араухо Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Бавария Манчестер Юнайтед
Источник Sport.es
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