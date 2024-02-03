Барселона готова продать основного защитника за 100 млн евро

Ближайшим летом в каталонской «Барселоне» ожидается кадровая революция, призванная улучшить финансовую ситуацию. По информации Sport.es, одним из игроков, с которым каталонцы готовы расстаться ради достижения экономического баланса, является центральный защитник Рональд Араухо.

Правда, 24-летнего уругвайца отпустят лишь при условии, если за него заплатят прописанную в контракте клаусулу в 100 миллионов евро.

Отмечается, что игроком уже интересовались мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». При этом сам футболист не против остаться в столице Каталонии, но при этом «блау-гранас» не смогут соперничать в вопросе зарплаты, которую предлагают другие клубы.

Добавим, что в нынешнем сезоне Араухо провел за каталонцев 24 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.