Манчестер Юнайтед нацелился на вундеркинда из Баварии
Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Баварии» Матису Телю. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.
Первые контакты между клубами уже состоялись. Тель хочет остаться в «Баварии», но, если чемпионы Германии решат продать его, то 18-летний француз будет готов перебраться на Туманный Альбион.
В нынешнем сезоне на счету Теля 6 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Ювентуса» Бремеру.
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