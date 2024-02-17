Манчестер Юнайтед нацелился на вундеркинда из Баварии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Баварии» Матису Телю. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Первые контакты между клубами уже состоялись. Тель хочет остаться в «Баварии», но, если чемпионы Германии решат продать его, то 18-летний француз будет готов перебраться на Туманный Альбион.

В нынешнем сезоне на счету Теля 6 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Ювентуса» Бремеру.