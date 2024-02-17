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Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:57
424
0

Брифинг УПЛ-ТВ: прописаны рейдеры, трансляции начнутся 23 февраля

Создание телеканала названо историческим событием для украинского футбола

17 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 06:57
424
0
Брифинг УПЛ-ТВ: прописаны рейдеры, трансляции начнутся 23 февраля
FootBoom

В четверг, 15 февраля, в Киеве прошел брифинг руководителей Украинской Премьер-лиги, посвященный запуску телеканала UPL.TV. На ответы представителей медиа отвечали и. президента Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий, а также руководитель UPL.TV Максим Радченко.

Новый телетранслятор начнет вещание 23 февраля, именно в этот день состоится первый матч весенней части сезона 2023/24. На данном этапе телеканал будет транслировать матчи Украинской Премьер-лиги, а также предматчевые и послематчевые студии.

И.о. Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как живет УПЛ сейчас и о прогрессе в вопросе объединения клубов вокруг идеи создания и запуска телеканала UPL.TV. Евгений Дикий поблагодарил героев ВСУ за возможность проведения чемпионата во время войны, клубы – за поддержку футбола в стране в трудный период, а также европейских партнеров за помощь и консультации:

«Создание UPL.TV – это историческое событие для украинского футбола, поскольку это объективный и равноудаленный телевизионный вещатель. Команда Украинской Премьер-лиги вместе с партнерами проработала все детали для запуска телеканала с нуля. Уже определены временные слоты, комментаторы, журналисты и ведущие. Также Украинская премьер-лига активно сотрудничает с топ-чемпионатами Европы, чтобы перенять и имплементировать лучший мировой опыт в новом проекте».

Руководитель UPL.TV Максим Радченко ознакомил собравшихся на брифинге со структурой телеканала, продемонстрировав несколько презентаций и отдельно остановившись на производстве телевизионных трансляций матчей:

«Департамент производства – это непосредственно выезжающие на матчи продакшен. Это четыре компании, все хорошо знающие: это Инженер-сервис, 1+1, Soft Group и ТIK Media Production. Надо понимать, что это наши подрядчики, выполняющие наши задачи. Мы прописали райдеры, как мы видим, на сколько камер должен сниматься матч, какие операторы и где должны быть, как производство должно соответствовать стандартам VAR, офсайдных камер и так далее. Данные подрядчики выполняют свой список работ полностью под нашим руководством.

Технический отдел – это такая же история. 1+1 – это компания, выигравшая конкурс на избрание поставщика технических услуг по обеспечению вещания канала. И мы благодарны нашим партнерам и рады этому сотрудничеству. Кроме них, в конкурсе принимали участие Интер, ICTV, XSport, Инженер Сервис. Все компании в равных условиях получили техническое задание, разработанное Украинской Премьер-лигой. Все люди, снятые в этот департамент, полностью подчиняются УПЛ и являются нашими работниками. Здесь нет такого, что 1+1 или кто-то другой каким-то образом влияет на процессы или принятие решений. Это полностью делает Украинская Премьер-лига, собственным пониманием вместе с клубами».

Представители СМИ задали более двух десятков вопросов о дистрибуции канала, его финансировании, перспективе развития и многом другом. Официальная часть мероприятия длилась ровно час, после чего журналисты получили возможность записать эксклюзивные комментарии и пообщаться в неформальной атмосфере.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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