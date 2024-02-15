Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 15:23 |
486
4

Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб

С сезона 2025/26 будут проводиться тендер на продажу международных прав

15 февраля 2024, 15:23 |
486
4
Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб
Telegram Игоря Бурбаса

В Киеве прошел брифинг руководства УПЛ с журналистами по теме запуска нового телеканала УПЛ-ТВ.

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности: «Матчи УПЛ не смогут транслироваться в россии и беларуси. Геоблокировка в странах-агрессорках – это одно из условий реализации продукта за границей. В настоящее время уже заключены контракты с OTT-сервисами, которые позволят смотреть матчи украинской лиги в Европе и за океаном.

С сезона 2025/26 будет проводиться тендер на консолидированную продажу международных прав. С тех пор в планах Лиги – стать прибыльным продуктом. До этого ближайшие полтора года – период, чтобы полностью выйти на самоокупаемость. Хорошей финансовой поддержкой прямо сейчас является международная помощь в размере 1,5 млн евро от дружественных европейских лиг, предпочитающих оставаться инкогнито».

Коммерческий директор Лиги Максим Радченко, по данным ТаТоТаке, представил составляющие контента канала: студии, обзор тура, хайлайты матчей тура, повторы, ретро-матчи, авторские программы, клубный контент, партнерский контент.

По теме:
Дмитрий ШАСТАЛ: «Переход в Верес из Полесья – не шаг назад»
Верес получил разрешение на проведение игр со зрителями. Сколько допустят?
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
УПЛ-ТВ Евгений Дикий телевидение телепул ТВ-права Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас ТаТоТаке дисквалификация беларуси дисквалификация россии
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца
Футбол | 15 февраля 2024, 15:13 0
У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца
У Кривцова проблемы? В Интер Майами хотят избавиться от украинца

Американский клуб имеет финансовые проблемы

ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет
Футбол | 15 февраля 2024, 10:07 11
ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет
ФОТО. Лунин попал на титульные страницы известных газет

Украинец удачно провел последний матч ЛЧ

Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Футбол | 14.02.2024, 20:16
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Теннис | 14.02.2024, 23:05
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Футбол | 14.02.2024, 15:24
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Flying Cat
Павелко out і з'явилась хоч якась робота у правильному напрямку
Ответить
0
Vitaliy_yatsenko
Це не повинен бути 1 канал. 1 канал не зможе потягнути всі матчі. Повинна бути платформа. Візьмемо 25.02.24. В 13-00 розпочнуться 2 матчі. Треба мати мінімум 2 доріжки, а краще 3. В 15-30 наступний матч. А якщо повітряна тривога і всі 3 матчі треба транслювати одночасно?
Ідея каналу - правильно. Але побачимо в реаліях як це буде реалізовано.
Ответить
0
KIPR ALECS
Типа возможностью пропаганды хоть какой на территории врага мы отказываемся....даже показать что футбол лучше. Это они за Путина и ФСБ работу делают?
Ответить
0
Fant24
Ніхто не буде платити за це видовище навіть свої глядачи.Ніхто таке купувати не буде навіть за 5 гривен .Ігри упл більше 10 хвилин дивитися неможливо .це покарання 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
13.02.2024, 11:50 5
Бокс
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
14.02.2024, 06:47 5
Футбол
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 34
Теннис
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 17
Биатлон
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
13.02.2024, 14:15 21
Другие виды
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
14.02.2024, 18:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем