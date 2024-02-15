Презентация УПЛ-ТВ. Большие планы и цели, геоблокинг для рф и рб

В Киеве прошел брифинг руководства УПЛ с журналистами по теме запуска нового телеканала УПЛ-ТВ.

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности: «Матчи УПЛ не смогут транслироваться в россии и беларуси. Геоблокировка в странах-агрессорках – это одно из условий реализации продукта за границей. В настоящее время уже заключены контракты с OTT-сервисами, которые позволят смотреть матчи украинской лиги в Европе и за океаном.

С сезона 2025/26 будет проводиться тендер на консолидированную продажу международных прав. С тех пор в планах Лиги – стать прибыльным продуктом. До этого ближайшие полтора года – период, чтобы полностью выйти на самоокупаемость. Хорошей финансовой поддержкой прямо сейчас является международная помощь в размере 1,5 млн евро от дружественных европейских лиг, предпочитающих оставаться инкогнито».

Коммерческий директор Лиги Максим Радченко, по данным ТаТоТаке, представил составляющие контента канала: студии, обзор тура, хайлайты матчей тура, повторы, ретро-матчи, авторские программы, клубный контент, партнерский контент.