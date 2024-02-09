ДИКИЙ: «В планах УПЛ-ТВ – создать контент европейского качества»

Руководитель Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о создании УПЛ-ТВ:

«Зрители смогут погрузиться в мир бескомпромиссной борьбы ведущих национальных клубов за главный трофей украинского футбола – титул чемпиона Украины, который получит право представлять нашу страну в розыгрыше самого престижного клубного турнира – Лиге чемпионов УЕФА. Мы стремимся и создавать интересный контент, знакомить аудиторию с командами и лицами УПЛ, а также наполнять эфир обзорными программами. В планах телеканала – перенимать опыт международных спортивных партнеров и создавать с ними общий контент европейского качества».

Директор департамента дистрибуции и развития вещательной сети 1+1 media Андрей Мальчевский прокомментировал:

«Украинский футбол во время полномасштабной войны переживает непростые времена, но вместе с тем проходит полную трансформацию и отвечает на вызовы обстоятельств. Несмотря на сложные условия, спорт продолжает занимать важное место в сердцах украинских болельщиков, поэтому мы приложим максимальные усилия для возобновления футбольного телевещания. Цель нашего сотрудничества с УПЛ – распространение телеканала и его контента, поэтому наша дистрибуция будет охватывать различные каналы трансляции: ОТТ-платформы, кабельное ТВ и платное спутниковое вещание».

Украинская Премьер-лига запускает новый спортивный канал – UPL TV, дистрибуцией которого будет заниматься 1+1 media distribution. 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. Увидеть телеканал можно будет в базовых подписках как на ОТТ-платформах, так и на кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.

УПЛ будет отвечать за создание контента, а 1+1 media – за дистрибуцию телеканала. В планах со старта сезона 2024/25 в июле полноценно запустить телеканал вместе с дополнительными аналитическими программами, предматчевыми и послематчевыми студиями, обзорами, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.

Среди контента UPL TV – прямые трансляции матчей Украинской Премьер-лиги, уникальные программы и архивные игры чемпионатов Украины по футболу прошлых лет. Постепенно библиотека будет расширяться и наполняться новыми продуктами и эфирами.