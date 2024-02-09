Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДИКИЙ: «В планах УПЛ-ТВ – создать контент европейского качества»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 22:01 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:41
311
1

ДИКИЙ: «В планах УПЛ-ТВ – создать контент европейского качества»

Телеканал начнет вещания 23 февраля с трансляции первого весеннего матча

09 февраля 2024, 22:01 | Обновлено 09 февраля 2024, 22:41
311
1
ДИКИЙ: «В планах УПЛ-ТВ – создать контент европейского качества»
УПЛ

Руководитель Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о создании УПЛ-ТВ:

«Зрители смогут погрузиться в мир бескомпромиссной борьбы ведущих национальных клубов за главный трофей украинского футбола – титул чемпиона Украины, который получит право представлять нашу страну в розыгрыше самого престижного клубного турнира – Лиге чемпионов УЕФА. Мы стремимся и создавать интересный контент, знакомить аудиторию с командами и лицами УПЛ, а также наполнять эфир обзорными программами. В планах телеканала – перенимать опыт международных спортивных партнеров и создавать с ними общий контент европейского качества».

Директор департамента дистрибуции и развития вещательной сети 1+1 media Андрей Мальчевский прокомментировал:

«Украинский футбол во время полномасштабной войны переживает непростые времена, но вместе с тем проходит полную трансформацию и отвечает на вызовы обстоятельств. Несмотря на сложные условия, спорт продолжает занимать важное место в сердцах украинских болельщиков, поэтому мы приложим максимальные усилия для возобновления футбольного телевещания. Цель нашего сотрудничества с УПЛ – распространение телеканала и его контента, поэтому наша дистрибуция будет охватывать различные каналы трансляции: ОТТ-платформы, кабельное ТВ и платное спутниковое вещание».

Украинская Премьер-лига запускает новый спортивный канал – UPL TV, дистрибуцией которого будет заниматься 1+1 media distribution. 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. Увидеть телеканал можно будет в базовых подписках как на ОТТ-платформах, так и на кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.

УПЛ будет отвечать за создание контента, а 1+1 media – за дистрибуцию телеканала. В планах со старта сезона 2024/25 в июле полноценно запустить телеканал вместе с дополнительными аналитическими программами, предматчевыми и послематчевыми студиями, обзорами, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.

Среди контента UPL TV – прямые трансляции матчей Украинской Премьер-лиги, уникальные программы и архивные игры чемпионатов Украины по футболу прошлых лет. Постепенно библиотека будет расширяться и наполняться новыми продуктами и эфирами.

По теме:
Рул ТАМБЕР: «Увидел, насколько Шахтар – профессиональный и большой клуб»
Полузащитник Металлурга Карпатам не подошел
Киевский Локомотив покинули еще несколько игроков
УПЛ-ТВ Евгений Дикий Украинская Премьер-лига телевидение чемпионат Украины по футболу телеканал 1+1 ТВ-права 1+1 Медиа телепул
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 09 февраля 2024, 20:23 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 11
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Футбол | 09.02.2024, 21:57
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Автор издевательства над Реалом рассказал, что ждет от Довбика в субботу
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Футбол | 09.02.2024, 13:12
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
Футбол | 09.02.2024, 17:51
Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
Источник: Довбик в следующем сезоне может стать игроком Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kropyva
Євген, а не євгеній !!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 3
Теннис
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 37
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
07.02.2024, 19:35 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем