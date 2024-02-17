15.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига конференций17 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 17 февраля 2024, 05:48
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Маккаби Хайфа – Гент – 1:0. Обидчики Зари проиграли. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 17 февраля 2024, 05:48
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Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Маккаби из Хайфы обыграл бельгийский Гент (1:0), который играл в одной группе с луганской Зарей.
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия) – 1:0
Гол: Пьерро, 65
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Францди Пьерро (Маккаби Хайфа).
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