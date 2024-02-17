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Лига конференций
Маккаби Хайфа
15.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Гент
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Лига конференций
17 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 17 февраля 2024, 05:48
14
0

Маккаби Хайфа – Гент – 1:0. Обидчики Зари проиграли. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 04:57 | Обновлено 17 февраля 2024, 05:48
14
0
Маккаби Хайфа – Гент – 1:0. Обидчики Зари проиграли. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Маккаби из Хайфы обыграл бельгийский Гент (1:0), который играл в одной группе с луганской Зарей.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия) – 1:0

Гол: Пьерро, 65

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Францди Пьерро (Маккаби Хайфа).
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Лига конференций видео голов и обзор Маккаби Хайфа Гент
Источник Sport.ua
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