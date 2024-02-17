Маккаби Хайфа – Гент – 1:0. Обидчики Зари проиграли. Видео гола и обзор

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Маккаби из Хайфы обыграл бельгийский Гент (1:0), который играл в одной группе с луганской Зарей.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Гент (Бельгия) – 1:0

Гол: Пьерро, 65