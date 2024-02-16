Лига конференций. Камбэк Аякса на 90+ минутах, Динамо З сильнее Бетиса
Результаты матчей плей-офф Лиги конференций
Состоялись последние четыре матча первых поединков 1/16 финала Лиги конференций.
Главной неожиданностью могло стать домашнее поражение Аякса от норвежской команды Буде-Глимт, которой удалось забить именитому сопернику два гола, однако амстердамцы успели отыграться благодаря мячам на 90+1 и 90+7 минутах.
Минимально удалось победить Динамо Загреб и Маккаби Хайфа.
Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи
Аякс – Буде-Глимт 2:2
Голы: ден Бомен, 90+1, Бергейс, 90+7 – Гронбаек, 16, 64
Маккаби Хайфа – Гент 1:0
Гол: Пьеррот, 65
Бетис – Динамо Загреб 0:1
Гол: Петкович, 76 (с пен)
Серветт – Лудогорец 0:0
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