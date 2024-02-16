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Лига конференций
Бетис
15.02.2024 22:00 – FT 0 : 1
Динамо Загреб
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Лига конференций
16 февраля 2024, 00:01 |
116
0

Лига конференций. Камбэк Аякса на 90+ минутах, Динамо З сильнее Бетиса

Результаты матчей плей-офф Лиги конференций

16 февраля 2024, 00:01 |
116
0
Лига конференций. Камбэк Аякса на 90+ минутах, Динамо З сильнее Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись последние четыре матча первых поединков 1/16 финала Лиги конференций.

Главной неожиданностью могло стать домашнее поражение Аякса от норвежской команды Буде-Глимт, которой удалось забить именитому сопернику два гола, однако амстердамцы успели отыграться благодаря мячам на 90+1 и 90+7 минутах.

Минимально удалось победить Динамо Загреб и Маккаби Хайфа.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

Аякс – Буде-Глимт 2:2
Голы: ден Бомен, 90+1, Бергейс, 90+7 – Гронбаек, 16, 64

Маккаби Хайфа – Гент 1:0
Гол: Пьеррот, 65

Бетис – Динамо Загреб 0:1
Гол: Петкович, 76 (с пен)

Серветт – Лудогорец 0:0

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Буде-Глимт Аякс Лига конференций Динамо Загреб Маккаби Хайфа Серветт Бетис Лудогорец
Источник Sport.ua
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