Лига конференций. Камбэк Аякса на 90+ минутах, Динамо З сильнее Бетиса

Состоялись последние четыре матча первых поединков 1/16 финала Лиги конференций.

Главной неожиданностью могло стать домашнее поражение Аякса от норвежской команды Буде-Глимт, которой удалось забить именитому сопернику два гола, однако амстердамцы успели отыграться благодаря мячам на 90+1 и 90+7 минутах.

Минимально удалось победить Динамо Загреб и Маккаби Хайфа.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

Аякс – Буде-Глимт 2:2

Голы: ден Бомен, 90+1, Бергейс, 90+7 – Гронбаек, 16, 64

Маккаби Хайфа – Гент 1:0

Гол: Пьеррот, 65

Бетис – Динамо Загреб 0:1

Гол: Петкович, 76 (с пен)

Серветт – Лудогорец 0:0