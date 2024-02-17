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Лига конференций
Штурм Грац
15.02.2024 19:45 – FT 4 : 1
Слован Братислава
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Лига конференций
17 февраля 2024, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:38
79
0

Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:38
79
0
Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор
Instagram. Жерсон Родригеш

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Экс-форвард Динамо Жерсон Родригеш забил гол за Слован из Братиславы в гостевом матче против австрийского Штурма (1:4).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 4:1

Голы: Бирет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64, Камара, 90+1 – Жерсон Родригеш, 8

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Амади Камара (Штурм Грац).
78’
Владимир Вайсс (Слован Братислава) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Отар Китеишвили (Штурм Грац).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Горенц-Станкович (Штурм Грац).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Слован Братислава).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
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Лига конференций видео голов и обзор Штурм Грац Слован Братислава Жерсон Родригеш
Источник Sport.ua
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