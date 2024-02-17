15.02.2024 19:45 – FT 4 : 1
Лига конференций17 февраля 2024, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:38
79
0
Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:38
79
0
Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Экс-форвард Динамо Жерсон Родригеш забил гол за Слован из Братиславы в гостевом матче против австрийского Штурма (1:4).
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
19:45. Штурм Грац (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 4:1
Голы: Бирет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64, Камара, 90+1 – Жерсон Родригеш, 8
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Амади Камара (Штурм Грац).
78’
Владимир Вайсс (Слован Братислава) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Отар Китеишвили (Штурм Грац).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Горенц-Станкович (Штурм Грац).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Слован Братислава).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2024, 07:00 45
Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»
Футбол | 16 февраля 2024, 20:30 2
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы
Футбол | 16.02.2024, 22:30
Футбол | 16.02.2024, 07:14
Футбол | 17.02.2024, 00:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2024, 07:23 3
15.02.2024, 21:48
15.02.2024, 22:45
15.02.2024, 21:47 275
15.02.2024, 18:12 1
15.02.2024, 14:44 5
16.02.2024, 11:27 5
16.02.2024, 09:19