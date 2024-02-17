Штурм Грац – Слован Бр – 4:1. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов, обзор

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Экс-форвард Динамо Жерсон Родригеш забил гол за Слован из Братиславы в гостевом матче против австрийского Штурма (1:4).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Штурм Грац (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 4:1

Голы: Бирет, 4, Станкович, 27, Китеишвили, 64, Камара, 90+1 – Жерсон Родригеш, 8