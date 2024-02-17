15.02.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига конференций17 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:16
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Олимпиакос – Ференцварош – 1:0. Мяч Эль-Кааби. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:16
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Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Олимпиакос дома нанес поражение Ференцварошу со счетом 1:0. Единственный гол забил марокканец Аюб Эль-Кааби.
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
19:45. Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0
Гол: Эль-Кааби, 83
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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