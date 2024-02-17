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Лига конференций
Олимпиакос Пирей
15.02.2024 19:45 – FT 1 : 0
Ференцварош
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:16
11
0

Олимпиакос – Ференцварош – 1:0. Мяч Эль-Кааби. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:16
11
0
Олимпиакос – Ференцварош – 1:0. Мяч Эль-Кааби. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аюб Эль-Кааби.

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Олимпиакос дома нанес поражение Ференцварошу со счетом 1:0. Единственный гол забил марокканец Аюб Эль-Кааби.

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0

Гол: Эль-Кааби, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Лига Европы видео голов и обзор Олимпиакос Пирей Ференцварош
Источник Sport.ua
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