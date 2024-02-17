15.02.2024 19:45 – FT 2 : 2
Лига конференций17 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:20
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Юнион Сен-Жилуаз – Айнтрахт – 2:2. Немцы растеряли перевес. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций
17 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:20
18
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Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.
Немецкий Айнтрахт на выезде сыграл вничью с бельгийской командой Юнион Сен-Жилуаз (2:2).
Ответные поединки пройдут 22 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала
Первые матчи, 15 февраля
19:45. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2
Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 68 – Шаиби, 3, Калайджич, 10
События матча
78’
Charles Vanhoutte (Юнион Сент-Жилуаз) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хокан Нильссон (Юнион Сент-Жилуаз).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Расмуссен (Юнион Сент-Жилуаз).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Айнтрахт Ф).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
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