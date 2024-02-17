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Лига конференций
Юнион Сент-Жилуаз
15.02.2024 19:45 – FT 2 : 2
Айнтрахт Ф
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Лига конференций
17 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:20
18
0

Юнион Сен-Жилуаз – Айнтрахт – 2:2. Немцы растеряли перевес. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги конференций

17 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:20
18
0
Юнион Сен-Жилуаз – Айнтрахт – 2:2. Немцы растеряли перевес. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Немецкий Айнтрахт на выезде сыграл вничью с бельгийской командой Юнион Сен-Жилуаз (2:2).

Ответные поединки пройдут 22 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала

Первые матчи, 15 февраля

19:45. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2

Голы: Расмуссен, 31, Нильссон, 68 – Шаиби, 3, Калайджич, 10

События матча

78’
Charles Vanhoutte (Юнион Сент-Жилуаз) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хокан Нильссон (Юнион Сент-Жилуаз).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Расмуссен (Юнион Сент-Жилуаз).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Айнтрахт Ф).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
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Лига конференций Айнтрахт Франкфурт Юнион Сен-Жилуаз видео голов и обзор Саша Калайджич
Источник Sport.ua
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