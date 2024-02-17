Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 04:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:18
89
0

Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ

Официальная трансляция первого матча запланирована на 23 февраля

17 февраля 2024, 04:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 04:18
89
0
Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ
Twitter

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский назвал зарплату, которую будут получать комментаторы на УПЛ-ТВ:

На MEGOGO комментаторы, со слов Виктора Вацко, получали 750 грн за матч. На УПЛ-ТВ гонорар будет в два-три раза больше.

Условно человек зарабатывает две тысячи гривен за два часа, но надо понимать, что у комментатора всего три, четыре, пять матчей за месяц. Разве это много?», – сказал Спиваковский.

Вацко недавно раскрыл фамилии возможны комментаторов: Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко.

Запуском УПЛ-ТБ будет заниматься 1+1 media distribution. На 23 февраля запланирована официальная трансляция первого матча. Это будет поединок 18-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ встретится с «Кривбассом».

Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что в среднем матчи чемпионата Украины смотрят 300-350 тысяч человек.

По теме:
В УПЛ раскрыли данные просмотров матчей чемпионата Украины
Стало известно, сколько стоит провести трансляцию одного матча УПЛ
Источник: Динамо, Днепр-1 и Заря не отказались от единого телепула
УПЛ-ТВ зарплаты Михаил Спиваковский ТаТоТаке Виктор Вацко
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Футбол | 16 февраля 2024, 11:27 5
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель

Главный тренер львовских «Карпат» считает, что судья отработал нормально

Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда
Футбол | 17 февраля 2024, 00:40 0
Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда
Ассист Сайядманеша. Сидорчук помог Вестерло выиграть у Стандарда

Вестерло входит в топ-10 чемпионата, набрав 29 очков после 26 матчей

Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Футбол | 16.02.2024, 20:55
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Футбол | 16.02.2024, 07:00
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Футбол | 16.02.2024, 12:10
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
15.02.2024, 13:59
Бокс
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 3
Футбол
Два украинца отобрались в мужской масс-старт на ЧМ-2024
Два украинца отобрались в мужской масс-старт на ЧМ-2024
15.02.2024, 07:23 3
Биатлон
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем