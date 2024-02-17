Стало известно, какая зарплата будет у комментаторов на УПЛ-ТВ

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский назвал зарплату, которую будут получать комментаторы на УПЛ-ТВ:

На MEGOGO комментаторы, со слов Виктора Вацко, получали 750 грн за матч. На УПЛ-ТВ гонорар будет в два-три раза больше.



Условно человек зарабатывает две тысячи гривен за два часа, но надо понимать, что у комментатора всего три, четыре, пять матчей за месяц. Разве это много?», – сказал Спиваковский.

Вацко недавно раскрыл фамилии возможны комментаторов: Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко.

Запуском УПЛ-ТБ будет заниматься 1+1 media distribution. На 23 февраля запланирована официальная трансляция первого матча. Это будет поединок 18-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ встретится с «Кривбассом».

Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что в среднем матчи чемпионата Украины смотрят 300-350 тысяч человек.