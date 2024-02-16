В УПЛ раскрыли данные просмотров матчей чемпионата Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что в среднем матчи чемпионата Украины смотрят 300-350 тысяч человек.

«В среднем она составляет 300–350 тысяч. Если это топ-матч, просмотр может достигать более 500 тысяч. Что касается минимума, то это в районе 60-70 тысяч», – сообщил Дикий.

Сейчас часть матчей можно посмотреть на клубных YouTube, а также на каналах группы 1+1.

Лига запускает канала УПЛ-ТВ, который объединил в телепул 13 клубов из 16, однако надеется договориться с Динамо, Днепром-1 и Зарей.