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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 16:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:26
784
1

В УПЛ раскрыли данные просмотров матчей чемпионата Украины

Дикий заявляет о средних цифрах в 300-350 тысяч человек

16 февраля 2024, 16:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 17:26
784
1
В УПЛ раскрыли данные просмотров матчей чемпионата Украины
УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что в среднем матчи чемпионата Украины смотрят 300-350 тысяч человек.

«В среднем она составляет 300–350 тысяч. Если это топ-матч, просмотр может достигать более 500 тысяч. Что касается минимума, то это в районе 60-70 тысяч», – сообщил Дикий.

Сейчас часть матчей можно посмотреть на клубных YouTube, а также на каналах группы 1+1.

Лига запускает канала УПЛ-ТВ, который объединил в телепул 13 клубов из 16, однако надеется договориться с Динамо, Днепром-1 и Зарей.

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телепул УПЛ-ТВ
Источник Украинский футбол
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