В УПЛ раскрыли данные просмотров матчей чемпионата Украины
Дикий заявляет о средних цифрах в 300-350 тысяч человек
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что в среднем матчи чемпионата Украины смотрят 300-350 тысяч человек.
«В среднем она составляет 300–350 тысяч. Если это топ-матч, просмотр может достигать более 500 тысяч. Что касается минимума, то это в районе 60-70 тысяч», – сообщил Дикий.
Сейчас часть матчей можно посмотреть на клубных YouTube, а также на каналах группы 1+1.
Лига запускает канала УПЛ-ТВ, который объединил в телепул 13 клубов из 16, однако надеется договориться с Динамо, Днепром-1 и Зарей.
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