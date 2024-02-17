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  4. И Лунин? В Испании назвали мощный старт Реала на следующий сезон с Мбаппе
Испания
17 февраля 2024, 03:55 |
125
0

И Лунин? В Испании назвали мощный старт Реала на следующий сезон с Мбаппе

Тибо Куртуа может стать основным вратарем после восстановления от травмы

17 февраля 2024, 03:55 |
125
0
И Лунин? В Испании назвали мощный старт Реала на следующий сезон с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Испанское издание Defensa Central, которое специализируется на новостях про мадридский «Реал», уверяет, что в следующем сезоне у главного тренера королевского клуба Карло Анчелотти будут проблемы с выбором стартовых игроков.

Источник утверждает, что футболисты, которые останутся на скамейке запасных, вполне способны создать свой состав, который может выходить на поле с первых минут.

Главный вопрос для украинских болельщиков: будет ли играть Андрей Лунин? Defensa Central пишет:

«Если следовать логике, то в воротах будет Лунин».

Однако речь идет про запасной состав. Таким образом, в стартовую XI должен попасть Тибо Куртуа, который в ближайшее время восстановится от травмы.

Испанцы и болельщики всего футбольного мира заинтригованы тем, как Анчелотти будет создавать старт «Реала», если руководство подпишет Килиана Мбаппе, Альфонсо Дэвиса, а также заявит в основу юного бразильца Эндрика.

Предположительно, стартовый состав «Реала» на следующий сезон будет выглядеть так:

Голкипер: Тибо Куртуа

Защитники: Альфонсо Дэвис, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе

Запасные: Андрей Лунин, Лукас Васкес (если не расторгнет контракт), Начо (если не расторгнет контракт), Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эндрик, Арда Гюлер, Браим Диас, Родриго, Хоселу, Рафа Марин (возвращение из аренды в «Алавесе»), Нико Пас, Лука Модрич

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Альфонсо Дэвис Эдер Милитао Давид Алаба Эдуардо Камавинга Тони Кроос Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Дани Себальос Арда Гюлер Тибо Куртуа Андрей Лунин Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Начо Фернандес Лукас Васкес Эндрик Браим Диас Родриго Гоес Хоселу Лука Модрич
Источник DefensaCentral
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