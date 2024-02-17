И Лунин? В Испании назвали мощный старт Реала на следующий сезон с Мбаппе

Испанское издание Defensa Central, которое специализируется на новостях про мадридский «Реал», уверяет, что в следующем сезоне у главного тренера королевского клуба Карло Анчелотти будут проблемы с выбором стартовых игроков.

Источник утверждает, что футболисты, которые останутся на скамейке запасных, вполне способны создать свой состав, который может выходить на поле с первых минут.

Главный вопрос для украинских болельщиков: будет ли играть Андрей Лунин? Defensa Central пишет:

«Если следовать логике, то в воротах будет Лунин».

Однако речь идет про запасной состав. Таким образом, в стартовую XI должен попасть Тибо Куртуа, который в ближайшее время восстановится от травмы.

Испанцы и болельщики всего футбольного мира заинтригованы тем, как Анчелотти будет создавать старт «Реала», если руководство подпишет Килиана Мбаппе, Альфонсо Дэвиса, а также заявит в основу юного бразильца Эндрика.

Предположительно, стартовый состав «Реала» на следующий сезон будет выглядеть так:

Голкипер: Тибо Куртуа

Защитники: Альфонсо Дэвис, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе

Запасные: Андрей Лунин, Лукас Васкес (если не расторгнет контракт), Начо (если не расторгнет контракт), Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эндрик, Арда Гюлер, Браим Диас, Родриго, Хоселу, Рафа Марин (возвращение из аренды в «Алавесе»), Нико Пас, Лука Модрич