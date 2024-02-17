Франция17 февраля 2024, 01:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:57
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Забил новичок Орель Мангаля. Лион обыграл Ниццу, которая преследует ПСЖ
«Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место в Лиге 1
17 февраля 2024, 01:43 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:57
45
0
В матче 22-го тура чемпионата Франции «Лион» дома выиграл у «Ниццы» (1:0).
Единственный гол на 22-й минуте забил хавбек Орель Мангаля, который зимой перешел из «Ноттингем Форест».
«Лион» набрал 25 очков (11-е место). «Ницца» идет на 2-й позиции, имея 39 пунктов. Лидирует ПСЖ (50 баллов).
Лига 1. 22-й тур, 16 февраля
Лион – Ницца – 1:0
Гол: Орель Мангаля, 22
Видеообзор матча
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Лион).
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