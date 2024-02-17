Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Хетафе» не определили победителя (1:1).

Хавбек Неманья Максимович на 24-й минуте открыл счет после перерыва. После перерыва хозяева сравняли счет усилиями защитника Альберто Морено.

«Хетафе» набрал 34 очка и входит в топ-10, «Вильярреал» идет на 13-й позиции (26 очков).

Ла Лига. 25-й тур, 16 февраля

Вильярреал – Хетафе – 1:1

Голы: Альберто Морено, 56 – Неманья Максимович, 24

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