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Чемпионат Испании
Вильярреал
16.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
Хетафе
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Испания
17 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:20
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0

Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков

На гол Неманьи Максимовича после перерыва ответил Альберто Морено

17 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 17 февраля 2024, 01:20
11
0
Вильярреал и Хетафе не определили победителя в битве середняков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Хетафе» не определили победителя (1:1).

Хавбек Неманья Максимович на 24-й минуте открыл счет после перерыва. После перерыва хозяева сравняли счет усилиями защитника Альберто Морено.

«Хетафе» набрал 34 очка и входит в топ-10, «Вильярреал» идет на 13-й позиции (26 очков).

Ла Лига. 25-й тур, 16 февраля

Вильярреал – Хетафе – 1:1

Голы: Альберто Морено, 56 – Неманья Максимович, 24

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Морено (Вильярреал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Максимович (Хетафе).
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Вильярреал Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Альберто Морено видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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