В пятницу, 16 февраля, в стартовом поединке 22-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Кельн» и «Вердер».

Игра на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне завершилась минимальной победой гостей – 1:0.

Единственный гол забил Джастин Нжинма на 70-й минуте. Он отличился через 4 минуты после выхода на замену.

«Вердер» набрал 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» идет на 16-й строчке, имея 16 очков.

Бундеслига. 22-й тур

Кельн – Вердер – 0:1

Гол: Нжинма, 70.