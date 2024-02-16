Германия16 февраля 2024, 23:34 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:48
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«Музыканты» укротили «козлов». Стартовал 22-й тур Бундеслиги
В первой игре тура встретились «Кельн» и «Вердер»
16 февраля 2024, 23:34 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:48
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В пятницу, 16 февраля, в стартовом поединке 22-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Кельн» и «Вердер».
Игра на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне завершилась минимальной победой гостей – 1:0.
Единственный гол забил Джастин Нжинма на 70-й минуте. Он отличился через 4 минуты после выхода на замену.
«Вердер» набрал 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» идет на 16-й строчке, имея 16 очков.
Бундеслига. 22-й тур
Кельн – Вердер – 0:1
Гол: Нжинма, 70.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Нджинма (Вердер).
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