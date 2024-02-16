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Чемпионат Германии
Кельн
16.02.2024 21:30 – FT 0 : 1
Вердер
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Германия
16 февраля 2024, 23:34 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:48
44
0

«Музыканты» укротили «козлов». Стартовал 22-й тур Бундеслиги

В первой игре тура встретились «Кельн» и «Вердер»

16 февраля 2024, 23:34 | Обновлено 16 февраля 2024, 23:48
44
0
«Музыканты» укротили «козлов». Стартовал 22-й тур Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 февраля, в стартовом поединке 22-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Кельн» и «Вердер».

Игра на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне завершилась минимальной победой гостей – 1:0.

Единственный гол забил Джастин Нжинма на 70-й минуте. Он отличился через 4 минуты после выхода на замену.

«Вердер» набрал 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» идет на 16-й строчке, имея 16 очков.

Бундеслига. 22-й тур

Кельн – Вердер – 0:1

Гол: Нжинма, 70.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Нджинма (Вердер).
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Бундеслига Кельн Вердер чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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