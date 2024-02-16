Василий КОБИН: «Бондаря и Степаненко в Шахтере есть кому заменить»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы «горняков» в ответном матче с французским «Марселем» в 1/16 финала Лиги Европы:

– После результативной ничьей в Гамбурге (2:2) я отдаю незначительное предпочтение «Марселю», которому в родных стенах гарантирована бешеная поддержка 12-го игрока – болельщиков. Хотя не думаю, что шумом на трибунах можно запугать «Шахтер» с его огромным международным опытом. Впрочем, для хозяев все же это будет серьезное подспорье.

Очень многое будет зависеть от самих донецких футболистов. Если будут контролировать мяч, пользоваться передачами вразрез, то свой шанс у ворот хозяев обязательно найдут.

Что касается отсутствия дисквалифицированного Валерия Бондаря и вероятной потери Тараса Степаненко из-за повреждения, то ничего страшного. Их могут достойно заменить Ярослав Ракицкий и Егор Назарина, соответственно. Убежден, что тренерский штаб «горняков» уже определился с уязвимыми местами в рядах «горожан» и возьмет на вооружение именно ту тактическую схему, которая будет эффективной. Вчера в Гамбурге, когда номинальные хозяева быстро разыгрывали мяч и действовали интенсивно, то у «горожан» возникали проблемы. Да и вообще, как по мне, «Марсель» не производит впечатление непобедимой команды.

Ответный матч «Марсель» – «Шахтер» начнется 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.