Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торино на чемпионском графике. «Быки» обыграли Лечче
Чемпионат Италии
Торино
16.02.2024 20:00 – FT 2 : 0
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:43
185
1

Торино на чемпионском графике. «Быки» обыграли Лечче

Команда Ивана Юрича взяли три очка

16 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:43
185
1
Торино на чемпионском графике. «Быки» обыграли Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре итальянской Серии А в Турине отношения выяснили «Торино» и «Лечче».

Игра завершилась победой хозяева со счетом 2:0.

«Быки», обыграв «Лечче», продлили серию матчей без неудач до шести (3 победы, 3 ничьи). Более того, «Торино» в 11 последних матчах в чемпионате Италии проиграл только 1 раз.

В таблице Серии А «Торино» занимает 9-е место с 36 очками. У «Лечче» 13-я позиция и 24 пункта.

Серия А. 25-й тур

Торино – Лечче – 2:0

Голы: Белланова, 50, Сапата, 81.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
71’
Марин Понграчич (Лечче) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Белланова (Торино).
По теме:
Салернитана – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болонья победила Фиорентину и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ
Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Иван Юрич Дуван Сапата Лечче
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Футбол | 16 февраля 2024, 05:22 20
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор

У украинского вратаря контракт до 2025 года

Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Футбол | 16 февраля 2024, 07:00 44
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча ЛЕ с «Марселем»

В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
Футбол | 16.02.2024, 19:51
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Футбол | 16.02.2024, 10:17
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Футбол | 16.02.2024, 21:59
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Volodymyr Shevchenko
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 3
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
Спарринг-партнер Фьюри объяснил, что рассек Тайсона после грубой шутки
16.02.2024, 13:59
Бокс
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
15.02.2024, 14:44 5
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем