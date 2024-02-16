В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре итальянской Серии А в Турине отношения выяснили «Торино» и «Лечче».

Игра завершилась победой хозяева со счетом 2:0.

«Быки», обыграв «Лечче», продлили серию матчей без неудач до шести (3 победы, 3 ничьи). Более того, «Торино» в 11 последних матчах в чемпионате Италии проиграл только 1 раз.

В таблице Серии А «Торино» занимает 9-е место с 36 очками. У «Лечче» 13-я позиция и 24 пункта.

Серия А. 25-й тур

Торино – Лечче – 2:0

Голы: Белланова, 50, Сапата, 81.