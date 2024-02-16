Италия16 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:43
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Торино на чемпионском графике. «Быки» обыграли Лечче
Команда Ивана Юрича взяли три очка
16 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:43
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В пятницу, 16 февраля, в 25-м туре итальянской Серии А в Турине отношения выяснили «Торино» и «Лечче».
Игра завершилась победой хозяева со счетом 2:0.
«Быки», обыграв «Лечче», продлили серию матчей без неудач до шести (3 победы, 3 ничьи). Более того, «Торино» в 11 последних матчах в чемпионате Италии проиграл только 1 раз.
В таблице Серии А «Торино» занимает 9-е место с 36 очками. У «Лечче» 13-я позиция и 24 пункта.
Серия А. 25-й тур
Торино – Лечче – 2:0
Голы: Белланова, 50, Сапата, 81.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
71’
Марин Понграчич (Лечче) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Белланова (Торино).
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