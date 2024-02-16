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  4. Суд продлил Андрею Павелко арест как меру пресечения еще на месяц
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 22:09 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:20
53
0

Суд продлил Андрею Павелко арест как меру пресечения еще на месяц

Удержание под стражей для экс-президента УАФ продлено до 16 марта

16 февраля 2024, 22:09 | Обновлено 16 февраля 2024, 22:20
53
0
Суд продлил Андрею Павелко арест как меру пресечения еще на месяц
УАФ. Андрей Павелко

Шевченковский районный суд города Львова продлил Андрею Павелко меру пресечения в виде содержания под стражей еще на один месяц.

Арест без права внесения залога как мера пресечения для экс-президента УАФ продлен до 16 марта.

Следствие готовится передавать дело в суд, где будут непосредственно рассматривать дело о коррупции футбольного функционера.

Павелко подозревается в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. По версии следствия, нанесенный ущерб составляет 26 млн грн.

25 января новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Во время конгресса УАФ было зачитано письмо Андрея Павелко.

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Андрей Павелко коррупция апелляция арест суд Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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