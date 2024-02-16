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  4. Почеттино назвал задачу Мудрика и Ко на матч с Ман Сити. Услышат тренера?
Англия
16 февраля 2024, 21:42 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:54
281
1

Почеттино назвал задачу Мудрика и Ко на матч с Ман Сити. Услышат тренера?

Наставник «Челси» – о предстоящем матче подопечных

16 февраля 2024, 21:42 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:54
281
1
Почеттино назвал задачу Мудрика и Ко на матч с Ман Сити. Услышат тренера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матч с «Манчестер Сити» в 25-м туре чемпионата Англии, который состоится в субботу, 17 февраля.

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой. Но нам нужно быть храбрыми, заставить их защищаться. Это команда, которая может доминировать, но нам нужно атаковать, добегать, всем вместе прилагать усилия. Самое главное – бросить им вызов.

Конечно, они одни из лучших – в Англии они сотворили историю. У нашей команды были взлеты и падения. Нам нужно обрести стабильность и зрелость, и мы должны постараться одержать победу.

Как вы могли видеть, одну из наших лучших игр в сезоне (4:4 с «Ман Сити» в ноябре прошлого года. – прим.) мы провели против второй команды лиги», – заявил Почеттино.

Игра «Манчестер Сити» – «Челси» начнется в 19:30 по Киеву в субботу, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Тоттенхэма» нашел позитив в том, что «Арсенал» упустил Михаила Мудрика.

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Источник BBC
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Андрій Шевченко
А інстатьлці яке завдання ? Мячі подавати ?
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