Экс-тренер Тоттенхэма нашел позитив в том, что Арсенал упустил Мудрика

Бывший наставник английских клубов «Тоттенхэм» и «Астон Виллы» Тим Шервуд высказал мнение о несостоявшемся переходе украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Канониры», как известно, в январе 2023 года были фаворитами в борьбе за подписание украинца, но он в итоге оказался в «Челси».

«Арсенал» должен благодарить свои счастливые звезды, что он решил уйти в «Челси» вместо них. С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым мы все думали, что он станет.

У него явно есть способности, но он их просто не демонстрирует», – заявил Шервуд.

Как известно, переход Мудрика из «Шахтера» обошелся «Челси» 70+30 млн евро.