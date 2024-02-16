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Англия
16 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:27
627
0

Экс-тренер Тоттенхэма нашел позитив в том, что Арсенал упустил Мудрика

Тим Шервуд сделал неожиданное открытие

16 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:27
627
0
Экс-тренер Тоттенхэма нашел позитив в том, что Арсенал упустил Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший наставник английских клубов «Тоттенхэм» и «Астон Виллы» Тим Шервуд высказал мнение о несостоявшемся переходе украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

«Канониры», как известно, в январе 2023 года были фаворитами в борьбе за подписание украинца, но он в итоге оказался в «Челси».

«Арсенал» должен благодарить свои счастливые звезды, что он решил уйти в «Челси» вместо них. С другой стороны, Микель Артета мог бы сделать его игроком, которым мы все думали, что он станет.

У него явно есть способности, но он их просто не демонстрирует», – заявил Шервуд.

Как известно, переход Мудрика из «Шахтера» обошелся «Челси» 70+30 млн евро.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон Тим Шервуд
Источник Twitter
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