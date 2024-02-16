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Англия
16 февраля 2024, 21:22 |
559
0

Ключевой игрок Ливерпуля получил травму колена

Алиссон Беккер пропустит ближайший матч команды

16 февраля 2024, 21:22 |
559
0
Ключевой игрок Ливерпуля получил травму колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Основной голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер получил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Завтра 31-летний вратарь пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны сроки восстановления игрока. Алиссон точно пропустит завтрашний матч АПЛ против «Брентфорда» Егора Ярмолюка.

Существует высокая вероятность того, что Алиссон пропустит также матч против «Лутона» 21 февраля в АПЛ и финал Кубка лиги против «Челси» 25 февраля.

В нынешнем сезоне Алиссон провел 24 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и 9 раз отстоял «на ноль».

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Источник Фабрицио Романо
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