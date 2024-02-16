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  4. ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Испания
16 февраля 2024, 21:06 |
3054
3

ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе

Испанскому вратарю не место в «Реале»

16 февраля 2024, 21:06 |
3054
3
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Defensa Central. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Сообщается, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

На основе последних удачных матчей Андрея в футболке «Реала» известный карикатурист Омар Момани выпустил новую картину, на которой изображены Куртуа, Лунин и Кепа. Последнему главный тренер «Реала» Анчелотти указал на дверь и вернул в «Челси».

ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе

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карикатуры Омар Момани Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Тибо Куртуа
Источник Sport.ua
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Serhii P.
гарно )
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Octopus
Главное, что Тодд Боэли доволен
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0
Octopus
Давно ничего не было от Момани
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0
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