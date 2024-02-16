Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел пять последних матчей в стартовом составе «сливочных».

Сообщается, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и выбрал голкипера Андрея Лунина основным стражем ворот до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

На основе последних удачных матчей Андрея в футболке «Реала» известный карикатурист Омар Момани выпустил новую картину, на которой изображены Куртуа, Лунин и Кепа. Последнему главный тренер «Реала» Анчелотти указал на дверь и вернул в «Челси».

ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе