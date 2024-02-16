Рыбакина оценила свои шансы против Свентек в финале WTA 1000 в Дохе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) поделилась ожиданиями от финального матча с Игой Свентек из Польши на турнире WTA 1000 в Дохе.

«Ну сначала попробую восстановиться. Сегодня был тяжелый матч. Я и раньше играла много матчей в плотном графике, поэтому самое главное – восстановиться. Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Завтра я постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», – рассказала Рыбакина.

Напомним, в полуфинале турнира в Дохе Рыбакина переиграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову. Свентек, в свою очередь, полуфинальный матч не проводила из-за отказа Каролины Плишковой - она сразу прошла в финал, который станет для ней на этом турнире третьим за три последних года.