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  4. Рыбакина оценила свои шансы против Свентек в финале WTA 1000 в Дохе
WTA
16 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:01
366
0

Рыбакина оценила свои шансы против Свентек в финале WTA 1000 в Дохе

Представительницу Казахстана ждет встреча с первой ракеткой мира

16 февраля 2024, 20:50 | Обновлено 16 февраля 2024, 21:01
366
0
Рыбакина оценила свои шансы против Свентек в финале WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) поделилась ожиданиями от финального матча с Игой Свентек из Польши на турнире WTA 1000 в Дохе.

«Ну сначала попробую восстановиться. Сегодня был тяжелый матч. Я и раньше играла много матчей в плотном графике, поэтому самое главное – восстановиться. Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Завтра я постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», – рассказала Рыбакина.

Напомним, в полуфинале турнира в Дохе Рыбакина переиграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову. Свентек, в свою очередь, полуфинальный матч не проводила из-за отказа Каролины Плишковой - она сразу прошла в финал, который станет для ней на этом турнире третьим за три последних года.

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WTA Доха Ига Свёнтек Елена Рыбакина
Источник Twitter
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