Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона планирует новые контракты для лидеров. Украинцев это не касается
Испания
16 февраля 2024, 19:50 |
1442
0

Жирона планирует новые контракты для лидеров. Украинцев это не касается

У Цыганкова и Довбика и так длительные контракты

16 февраля 2024, 19:50 |
1442
0
Жирона планирует новые контракты для лидеров. Украинцев это не касается
AS

По информации испанских СМИ, «Жирона» уже смирилась с потерей хавбека Савиньо, который летом перейдет в «Манчестер Сити», однако не хочет терять всех основных игроков.

Клуб недавно продлил контракт с основным вратарем Пауло Гассинигой, однако останавливаться на этом не собирается. В планах новые договоры Арнау Мартинеса и Дэйли Блинда, чьи соглашения истекают летом 2025 года.

Что касается украинцев, то на данном этапа беспокойства по поводу Виктора Цыганкова и Артема Довбика нет – их контракты истекают в 2027 и 2028 годах соответственно. Довбик и молодой Джон Солис – единственные игроки первой команды с контрактами до середины 2028 года.

Более того, клуб готов к летней продаже Цыганкова, Довбика и некоторых других ведущих игроков, надеясь хорошо заработать на трансферах, но всех футболистов «Жирона» отдавать не собирается.

По теме:
Валенсия – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Испании обнародовали важное решение Анчелотти по Лунину
Жирона чемпионат Испании по футболу Дэйли Блинд Арнау Мартинес Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии
Война | 16 февраля 2024, 13:34 20
В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии
В рф сообщили о смерти Навального в исправительной колонии

Пишут, что после прогулки Алексей почувствовал себя плохо и потерял сознание

Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Футбол | 16 февраля 2024, 11:27 3
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель

Главный тренер львовских «Карпат» считает, что судья отработал нормально

Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры
Футбол | 16.02.2024, 18:20
Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры
Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 16.02.2024, 07:14
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Футбол | 15.02.2024, 21:47
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
15.02.2024, 05:07 10
Теннис
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 20
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
15.02.2024, 14:44 5
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 44
Футбол
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 19
Теннис
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем