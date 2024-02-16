Жирона планирует новые контракты для лидеров. Украинцев это не касается

По информации испанских СМИ, «Жирона» уже смирилась с потерей хавбека Савиньо, который летом перейдет в «Манчестер Сити», однако не хочет терять всех основных игроков.

Клуб недавно продлил контракт с основным вратарем Пауло Гассинигой, однако останавливаться на этом не собирается. В планах новые договоры Арнау Мартинеса и Дэйли Блинда, чьи соглашения истекают летом 2025 года.

Что касается украинцев, то на данном этапа беспокойства по поводу Виктора Цыганкова и Артема Довбика нет – их контракты истекают в 2027 и 2028 годах соответственно. Довбик и молодой Джон Солис – единственные игроки первой команды с контрактами до середины 2028 года.

Более того, клуб готов к летней продаже Цыганкова, Довбика и некоторых других ведущих игроков, надеясь хорошо заработать на трансферах, но всех футболистов «Жирона» отдавать не собирается.