В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на информацию, что три бразильских легионера «Днепра-1» отказались возвращаться в Украину.

Речь идет о 19-летнем центральном хавбеке Витиньо, 20-летнем форварде Маркосе Андрее и 20-летнем правом защитнике Гильерме Варжао.

«На это решение ребят повлияли события, произошедшие в ночь на 13 февраля. Есть видео, как весь молодежный состав команды, живущий на базе в Приднепровске, находился всю ночь в подвале. Надо понимать, что там не очень безопасный район, вдали от центра, рядом находится объект критической энергетической инфраструктуры. Все футболисты пережили большой стресс, и если наши местные ребята, может, и привыкли, то бразильцы были очень напуганы.

Недавние обстрелы только укрепили их решение об уходе. Как их можно удержать? Они арендованные игроки, издеваться над людьми мы не будем, поэтому покупаем им билеты и они едут домой. Они не будут отдаваться на полную футболу, будут бояться, нет смысла их держать», – сказал Фридман.