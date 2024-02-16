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  4. В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 19:51 |
2545
0

В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину

На окончательное решение бразильцев повлияли ракетные обстрелы 13 февраля

16 февраля 2024, 19:51 |
2545
0
В Днепре-1 отреагировали на отказ трех игроков возвращаться в Украину
СК Днепр-1. Маркос Андре

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на информацию, что три бразильских легионера «Днепра-1» отказались возвращаться в Украину.

Речь идет о 19-летнем центральном хавбеке Витиньо, 20-летнем форварде Маркосе Андрее и 20-летнем правом защитнике Гильерме Варжао.

«На это решение ребят повлияли события, произошедшие в ночь на 13 февраля. Есть видео, как весь молодежный состав команды, живущий на базе в Приднепровске, находился всю ночь в подвале. Надо понимать, что там не очень безопасный район, вдали от центра, рядом находится объект критической энергетической инфраструктуры. Все футболисты пережили большой стресс, и если наши местные ребята, может, и привыкли, то бразильцы были очень напуганы.

Недавние обстрелы только укрепили их решение об уходе. Как их можно удержать? Они арендованные игроки, издеваться над людьми мы не будем, поэтому покупаем им билеты и они едут домой. Они не будут отдаваться на полную футболу, будут бояться, нет смысла их держать», – сказал Фридман.

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Днепр-1 российско-украинская война бомбардировки Гильерме Варжао Витиньо (Днепр-1) Маркос Андре Вячеслав Фридман
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