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  4. Горсовет Милана готов продать стадион Сан-Сиро
Италия
16 февраля 2024, 18:23 |
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0

Горсовет Милана готов продать стадион Сан-Сиро

Требуют всего 100 миллионов евро

16 февраля 2024, 18:23 |
510
0
Горсовет Милана готов продать стадион Сан-Сиро
Getty Images/Global Images Ukraine

Городской совет Милана готов продать легендарный стадион «Джузеппе Меацца» (Сан Сиро) всего за 100 миллионов евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с тем, что и «Интер», и «Милан» активно занимаются поисками территории под свои собственные стадионы в пригородах Милана. При этом «Сан-Сиро» требует дорогостоящей реконструкции и обслуживания, а снести арену нельзя из-за того, что она признана частью культурного и архитектурного наследия города.

В ноябре прошлого года «Сан-Сиро» стал кандидатом на проведение финалов Лиги чемпионов 2026 и 2027 годов.

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стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Интер Милан Милан
Источник La Repubblica
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