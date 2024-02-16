Горсовет Милана готов продать стадион Сан-Сиро

Городской совет Милана готов продать легендарный стадион «Джузеппе Меацца» (Сан Сиро) всего за 100 миллионов евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с тем, что и «Интер», и «Милан» активно занимаются поисками территории под свои собственные стадионы в пригородах Милана. При этом «Сан-Сиро» требует дорогостоящей реконструкции и обслуживания, а снести арену нельзя из-за того, что она признана частью культурного и архитектурного наследия города.

В ноябре прошлого года «Сан-Сиро» стал кандидатом на проведение финалов Лиги чемпионов 2026 и 2027 годов.