Стадиона Сан-Сиро подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Миланский стадион «Джузеппе Меацца»/«Сан-Сиро» официально подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2026 или 2027 году. УЕФА объявит места проведения финалов Лиги чемпионов 2026 и 2027 годов в мае 2024 года.

В 2026 году «Сан-Сиро» примет церемонию открытия зимней Олимпиады в итальянских Милане и Кортине д’Ампеццо.

Ранее «Джузеппе Меацца» принимал финалы Лиги чемпионов в 1964, 1970, 2001 и 2016 годах.

Отметим, что сейчас «Интер» и «Милан» активно работают над проектами строительства своих собственных стадионов и планируют открыть их в 2028 году.

Ранее клубы рассматривали вариант со сносом «Сан-Сиро» и строительством на его месте нового совместного стадиона. Однако мэрия Милана внесла «Джузеппе Меацца» в список объектов исторического наследия города, тем самым запретив снос стадиона.