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  4. Экс-тренер Челси может заменить Мойеса в Вест Хэме
Англия
16 февраля 2024, 18:06 |
501
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Экс-тренер Челси может заменить Мойеса в Вест Хэме

Грэм Поттер сейчас остается без работы

16 февраля 2024, 18:06 |
501
0
Экс-тренер Челси может заменить Мойеса в Вест Хэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Новым главным тренером «Вест Хэма» может стать Грэм Поттер. Об этом сообщают английские СМИ.

Руководство «Вест Хэма» сейчас всерьез рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Дэвида Мойеса. В последних пяти турах АПЛ команда не одержала ни одной победы, а два последних матча, против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», проиграла с общий счетом 0:9.

Сам Поттер остается без работы с весны прошлого года, когда был уволен из «Челси». Ранее сообщалось о том, что 48-летний английский специалист может возглавить «Милан».

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Источник The Telegraph
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