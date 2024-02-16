Экс-тренер Челси может заменить Мойеса в Вест Хэме

Новым главным тренером «Вест Хэма» может стать Грэм Поттер. Об этом сообщают английские СМИ.

Руководство «Вест Хэма» сейчас всерьез рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Дэвида Мойеса. В последних пяти турах АПЛ команда не одержала ни одной победы, а два последних матча, против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», проиграла с общий счетом 0:9.

Сам Поттер остается без работы с весны прошлого года, когда был уволен из «Челси». Ранее сообщалось о том, что 48-летний английский специалист может возглавить «Милан».