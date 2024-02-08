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  4. Работал с Мудриком. Экс-тренер Челси может возглавить Милан
Италия
08 февраля 2024, 20:01 |
921
0

Работал с Мудриком. Экс-тренер Челси может возглавить Милан

Руководство «россонери» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера

08 февраля 2024, 20:01 |
921
0
Работал с Мудриком. Экс-тренер Челси может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации английских СМИ, в сферу интересов руководства «россонери» попал бывший наставник «Челси» Грэм Поттер, который остается без работы с весны прошлого года.

На данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, однако он, скорее всего, будет уволен в конце нынешнего сезона.

Кроме Поттера, в списке кандидатов на пост главного тренера «Милана» есть еще два экс-наставника «Челси» – Антонио Конте и нынешний тренер «Лацио» Маурисио Сарри.

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Грэм Поттер Милан Маурицио Сарри Антонио Конте Стефано Пиоли
Источник HITC
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