Работал с Мудриком. Экс-тренер Челси может возглавить Милан

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации английских СМИ, в сферу интересов руководства «россонери» попал бывший наставник «Челси» Грэм Поттер, который остается без работы с весны прошлого года.

На данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, однако он, скорее всего, будет уволен в конце нынешнего сезона.

Кроме Поттера, в списке кандидатов на пост главного тренера «Милана» есть еще два экс-наставника «Челси» – Антонио Конте и нынешний тренер «Лацио» Маурисио Сарри.