Италия08 февраля 2024, 20:01 |
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Работал с Мудриком. Экс-тренер Челси может возглавить Милан
Руководство «россонери» рассматривает кандидатуру Грэма Поттера
08 февраля 2024, 20:01 |
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«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации английских СМИ, в сферу интересов руководства «россонери» попал бывший наставник «Челси» Грэм Поттер, который остается без работы с весны прошлого года.
На данный момент «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, однако он, скорее всего, будет уволен в конце нынешнего сезона.
Кроме Поттера, в списке кандидатов на пост главного тренера «Милана» есть еще два экс-наставника «Челси» – Антонио Конте и нынешний тренер «Лацио» Маурисио Сарри.
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