Не только Конте? Милан интересуется еще одним итальянским топ-тренером

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон – Стефано Пиоли практически гарантированно покинет команду в конце сезона. Еще одним кандидатом на должность наставника «россонери» является нынешний тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

Контракт 65-летнего итальянца с римским клубом рассчитан до лета 2025 года, однако существует высокая вероятность того, что он покинет «Лацио» уже в конце нынешнего сезона.

«Милан» – не единственный вариант продолжения карьеры для Сарри. У него на руках есть предложения из Саудовской Аравии, также возможен переход в «Фиорентину».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» уже согласовал контракт с Антонио Конте.