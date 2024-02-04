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Италия
04 февраля 2024, 13:26 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:10
487
0

Не только Конте? Милан интересуется еще одним итальянским топ-тренером

Маурицио Сарри может покинуть «Лацио»

04 февраля 2024, 13:26 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:10
487
0
Не только Конте? Милан интересуется еще одним итальянским топ-тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон – Стефано Пиоли практически гарантированно покинет команду в конце сезона. Еще одним кандидатом на должность наставника «россонери» является нынешний тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

Контракт 65-летнего итальянца с римским клубом рассчитан до лета 2025 года, однако существует высокая вероятность того, что он покинет «Лацио» уже в конце нынешнего сезона.

«Милан» – не единственный вариант продолжения карьеры для Сарри. У него на руках есть предложения из Саудовской Аравии, также возможен переход в «Фиорентину».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» уже согласовал контракт с Антонио Конте.

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Маурицио Сарри Лацио Милан Антонио Конте Фиорентина
Источник Il Messaggero
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