Произошла утечка жестких высказываний Тухеля в раздевалке в адрес игроков
Главный тренер «Баварии» остался разочарован уровнем игры своих футболистов
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель обрушился с язвительной критикой на игроков немецкой команды в раздевалке «Стадио Олимпико» после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
По словам ведущего Sky Риккардо Базиле, Тухель сказал своим футболистам такие слова: «Вы не так хороши, как я думал. Тогда я просто должен адаптироваться к вашему уровню».
Среди игроков «Баварии» были чемпионы мира Мануэль Нойер и Томас Мюллер, а также Джамал Мусиала, Лерой Сане и Гарри Кейн.
Отметим, что «Бавария» в Лиге чемпионов впервые за пять лет не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч.
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