Произошла утечка жестких высказываний Тухеля в раздевалке в адрес игроков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель обрушился с язвительной критикой на игроков немецкой команды в раздевалке «Стадио Олимпико» после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам ведущего Sky Риккардо Базиле, Тухель сказал своим футболистам такие слова: «Вы не так хороши, как я думал. Тогда я просто должен адаптироваться к вашему уровню».

Среди игроков «Баварии» были чемпионы мира Мануэль Нойер и Томас Мюллер, а также Джамал Мусиала, Лерой Сане и Гарри Кейн.

Отметим, что «Бавария» в Лиге чемпионов впервые за пять лет не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч.