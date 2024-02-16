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  4. Произошла утечка жестких высказываний Тухеля в раздевалке в адрес игроков
Лига чемпионов
16 февраля 2024, 17:58 |
1612
0

Произошла утечка жестких высказываний Тухеля в раздевалке в адрес игроков

Главный тренер «Баварии» остался разочарован уровнем игры своих футболистов

16 февраля 2024, 17:58 |
1612
0
Произошла утечка жестких высказываний Тухеля в раздевалке в адрес игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель обрушился с язвительной критикой на игроков немецкой команды в раздевалке «Стадио Олимпико» после поражения от «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам ведущего Sky Риккардо Базиле, Тухель сказал своим футболистам такие слова: «Вы не так хороши, как я думал. Тогда я просто должен адаптироваться к вашему уровню».

Среди игроков «Баварии» были чемпионы мира Мануэль Нойер и Томас Мюллер, а также Джамал Мусиала, Лерой Сане и Гарри Кейн.

Отметим, что «Бавария» в Лиге чемпионов впервые за пять лет не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч.

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Бавария Томас Тухель Гарри Кейн Лига чемпионов Лацио Лацио - Бавария
Источник Sky Germany
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