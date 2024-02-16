Новичок Шахтера Марлон Гомес рассказал, почему перебрался в команду

Хавбек «Шахтера» Марлон Гомес подписал контракт с клубом в январе, однако только сейчас присоединился к команде. Игрок восстановился после травмы и вскоре может быть готов помочь новой команде.

«Очень обрадовался, когда узнал, что клуб такой величины интересуется мной. Сразу рассказал об этом семье. А то, что убедило меня прийти сюда – это проект. Принять такое решение мне помогло также наличие в составе бразильцев, но главное – это крупный проект, который строит «Шахтер». Следил за историями других бразильцев, которые были здесь, среди которых Веллингтон Нем, Алекс Тейшейра. Я рад быть здесь и начать писать свою историю в Шахтере.

«Я очень расстроился, когда узнал про травму. Во время отпуска я следил за собой, потому что знал, что буду нужен в сборной Бразилии: подошел к матчам в отличной форме, у меня не было никаких мышечных проблем, но, к сожалению, получил повреждение кости. Я расстроился, но семья помогла мне успокоиться».

«Я хорошо чувствую себя, с каждым днем все больше восстанавливаюсь, продолжаю процедуры. Сейчас я уже в «Шахтере», чтобы как можно быстрее вернуться и помочь команде на поле», – сказал Гомес.